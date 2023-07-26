В аквапарке Ростова утонул 4-летний ребенок

Ребенок отдыхал вместе с родителями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 26 июля, в аквапарке Ростова, что на берегу Северного водохранилища, произошла трагедия. Как рассказали очевидцы, все случилось около шести часов вечера.

Отдыхающие рассказывают, что заметили в воде маленького мальчика. После чего вызвали на место ЧП скорую помощь. Однако приехавшие на место врачи не смогли помочь малышу. Несмотря на все усилия медиков мальчик скончался.

- У него на голове была рана, возможно, ударился, а после захлебнулся, - предположила одна из ростовчанок, которая в тот день отдыхала в том же аквапарке. - Рядом были родители. Говорят, они приехали на отдых из небольшого поселка Ростовской области. Ужасная трагедия!

Известно, что на месте сейчас находятся правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить причину смерти малыша.

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