За день в Ростовской области утонули двое маленьких детей

Жизнь детей оборвалась в ванной и бассейне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За одну субботу, 22 июля, в Ростовской области утонули двое маленьких детей. Причем, это произошло не в открытой воде, а в ванне и бассейне. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Одна трагедия произошла в хуторе Масловка Каменского района. Там в детском бассейне на территории частного утонул двухлетний ребенок.

А вечером беда пришла в частный дом в городе Азове. Там в ванне для полива растений утонул годовалый малыш.

Всего, по данным чрезвычайного ведомства, в водоемах области погибли шестеро детей. Причем, трое из них — с начала лета, когда начался купальный сезон.

Напомним, что 22 июля в хуторе Грачи Тарасовского района в выгребной яме утонул 74-летний пенсионер. Он пошел чистить яму, но упал в нее и погиб.

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