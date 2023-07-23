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НовостиОбщество23 июля 2023 13:36

После гибели пенсионера в выгребной яме донской Следком начал проверку

Следователи уже осмотрели место, где трагически погиб мужчина
Дмитрий Кутепов
Мужчина пошел прочистить выгребную яму и утонул в ней. Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Мужчина пошел прочистить выгребную яму и утонул в ней. Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

В Тарасовском районе следователи начали проверку после гибели 74-летнего пенсионера, утонувшего в выгребной яме. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По предварительным данным, трагедия произошла в воскресенье, 22 июля. Пожилой мужчина во дворе своего дома, расположенного в хуторе Грачи, пошел прочистить выгребную яму, но привалился в нее и утонул. Его тело потом нашли.

— Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в Следкоме.

Во время проверки следователи выяснят все обстоятельства трагедии и на их основании примут процессуальное решение.

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