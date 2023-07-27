Происшествие случилось вечером 26 июля.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В аквапарке в Ростове-на-Дону утонул маленький мальчик. Происшествие случилось вечером 26 июля вблизи Северного водохранилище. Рассказываем, что известно гибели четырехлетнего ребенка на данный момент.
По словам очевидцев, мальчика достали, когда тот уже был под водой. Но к моменту прибытия скорой помощи ребенок был еще жив. Некоторое время медики пытались реанимировать пострадавшего, но он скончался.
Медицинская помощь потребовалась матери погибшего. 34-летняя женщина находилась в шоковом состоянии. Узнав о гибели сына, она потеряла сознание. Ее госпитализировали.
— Сейчас женщина находится в больнице под наблюдением врачей. Она пережила сильнейший стресс, — рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник.
Свидетели трагедии утверждают, что на виске у ребенка была рана. Возможно, он ударился головой, а после — пошел ко дну. Однако точную причину смерти малыша установят специалисты.
Место происшествия осмотрел следователь. Фото: СУ СКР по Ростовской области.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ход расследования взяла на контроль областная прокуратура.
Отметим, часть вторая статьи 238 предполагает ответственность в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от года до трех, либо принудительных работ, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.
В администрации Ростова сообщили, что проверят общественные места с открытыми бассейнам на наличие мер безопасности: спасателей и медицинских работников.
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