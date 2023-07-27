Происшествие случилось вечером 26 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В аквапарке в Ростове-на-Дону утонул маленький мальчик. Происшествие случилось вечером 26 июля вблизи Северного водохранилище. Рассказываем, что известно гибели четырехлетнего ребенка на данный момент.

Что произошло в аквапарке в Ростове

По словам очевидцев, мальчика достали, когда тот уже был под водой. Но к моменту прибытия скорой помощи ребенок был еще жив. Некоторое время медики пытались реанимировать пострадавшего, но он скончался.

Медицинская помощь потребовалась матери погибшего. 34-летняя женщина находилась в шоковом состоянии. Узнав о гибели сына, она потеряла сознание. Ее госпитализировали.

— Сейчас женщина находится в больнице под наблюдением врачей. Она пережила сильнейший стресс, — рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник.

Причины гибели ребенка в аквапарке в Ростове

Свидетели трагедии утверждают, что на виске у ребенка была рана. Возможно, он ударился головой, а после — пошел ко дну. Однако точную причину смерти малыша установят специалисты.

Место происшествия осмотрел следователь. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Что грозит за гибель ребенка в аквапарке в Ростове

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ход расследования взяла на контроль областная прокуратура.

Отметим, часть вторая статьи 238 предполагает ответственность в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от года до трех, либо принудительных работ, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.

В администрации Ростова сообщили, что проверят общественные места с открытыми бассейнам на наличие мер безопасности: спасателей и медицинских работников.

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