«Такая молодая, а уже бабушка!»: каково растить внуков в 30+, откровенно рассказали ростовчанки

Женщина уверяют, что быть молодой бабушкой - это здорово.

Говоря о бабулях многие представляют себе седовласую красавицу с пряжей на перевес, однако это не всегда так. Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с ростовчанками, которые носят гордое звание – молодой бабушки.

Женщины откровенно рассказали, почему не стесняются своего статуса, как совмещают активную жизнь и воспитание внуков, а также поделились советами о том, как быть с ребенком на одной волне.

Молодые бабушки весело играют вместе с внуками на площадках и ходят в кино.

НИ ЧУТЬ НЕ СТЕСНЯЛАСЬ

- Когда родился внучок Кирюша, мне было 45 лет, - делится своей историей ростовчанка Елена Ивашина. - Едва вдохнула этот нежный запах, увидела крохотные ножки и синие словно океан глаза, мир просто перевернулся!

Появление нового человека в семье – это великая радость, но родители - одно, а вот бабушки и дедушки - совершенно другое. Несмотря на то, что внуку удобней называть меня по имени, своего статуса я ни чуть не стесняюсь. Быть молодой бабулей – здорово. Больше сил и энергии, бегаешь прыгаешь, играешь, ведь мальчишка у нас шустрый, с таким точно не соскучишься. Плюс, понимаешь молодое поколение чуть лучше, проще адаптироваться и быть на одной волне. Думаю, людям постарше такое дается сложнее.

А еще мы с Кириллом всегда сумеем договориться и придумать интересный досуг: гуляем в парке, на площадке, ходим в кино, учимся чего-нибудь новому. Думаю, даже в самом сложном графике вполне реально найти такую возможность. Тот, кто хочет общаться, видеться и участвовать в жизни ребенка – ищет средства, другие - оправдания.

Когда есть желание, время всегда найдется. Пока родители занимаются воспитанием, мы будем баловать, любить и развлекать.

По мнению ростовчанок, небольшая разница в возрасте помогает в воспитании внуков.

«ВЫ ЗНАЕТЕ, Я ЕГО БАБУШКА»

- Знаю, что многих это удивляет, но я стала бабушкой в 34 года, - делится еще одной историей ростовчанка Валентина Иванова. – По правде говоря, новость о беременности дочери вызвала самые смешанные чувства, от негодования и страха, до радости и трепета. И дело не в моем возрасте, статус молодой бабушки меня ни чуть не пугал. Больше переживала, что Настюша еще слишком юная для роли мамы. Хотя сама я родила в 17 лет , так что и дочь не далеко ушла.

Но, с рождение малыша, оказалось, что это были ложные тревоги. Дочь очень быстро привыкла к новым обязанностям, всему научилась, по сей день она оберегает, опекает и заботиться о сынишке.

По словам женщины, в момент, когда родился внук, ее младшей дочери было три года:

– Такая маленькая, а уже тетя Ульяна. Из-за небольшой разницы между детьми, меня частенько принимают за Степину маму. Год назад, когда Настя была на заработках, оформляла малыша в садик. Увидев, нас вместе, воспитатели в один голос твердили: «О, а вы мамочка? Приятно познакомиться».

До недавнего случая на такие реплики особо не реагировала. Но однажды, забирая внука из сада, услышала, как нянечка в очередной раз кричит: «Степа, Степа, там твоя мама пришла». Засмущавшись, решила расставить точки над «i». Отвечаю ей с улыбкой: «Вы знаете, я бабуля». На что женщина смущенно пробормотала: «ничего себе, такая молодая красивая и бабушка».

Валентина Иванова стала бабушкой в 34 года.

БАБУЛЕЧКА МОЯ ЛЮБИМАЯ

Однако, Валентина уверена, что цифры в паспорте никак не влияют на контакт с ребенком:

– Сейчас все дети довольно сложные. К каждому нужно подобрать свой ключик, медленно, аккуратно и постепенно. Если с младенчества этого не сделать, то никакого взаимопонимания не жди. У нас вот со Степкой все получилось. Для него я - бабушка, бабулечка, бабушка моя любименькая. Каждую встречу стараюсь сделать особенной. Иногда играем, рисуем, бесимся и бегаем во дворе.

А порой общаемся, обсуждаем какие-то важные темы, ведь ему уже 5. В этот период ребенок все понимает, осознает и даже делает свои умозаключения.

Женщина уверяет, что внук у нее с характером, сам волен решать, когда нужна компания бабушки, а когда нет:

– Едва, Степка хочет провести время вместе, тут же откладываю дела, ведь дети наш приоритет. Безусловно, жизнь в деревне берет свой. Хозяйство, дом, быт, все это требует большого внимания.

Но едва появляется свободная минута, дочку, внука в охапку, и вперед на встречу приключениям. Ездим купаться, жарим шашлыки, собираем ягоды и гоняем мячик. Если меня спросят, каково это быть бабушкой в паре предложений, наверняка не справлюсь. Ведь внуки – это целая книга, изучая которую мы радуемся, удивляемся, плачем и смеемся.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал – у нас еще много интересного!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

А ну-ка, бабушки: в Ростовской области пенсионерки устраивают для хуторян костюмированные шоу на каждый праздник

Пенсионерки из Ростовской области «ставят на уши» весь хутор, устраивая костюмированные вечеринки(подробнее)