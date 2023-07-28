Происшествие случилось возле одного из кафе. Фото: правительство Ростовской области.

Взрыв в центре Таганрога прогремел вечером 28 июля. Происшествие случилось на банковской площади рядом с Художественным музеем, сообщает РИА Новости.

Как сообщает издание, по предварительным данным, пострадали как минимум четыре человека. Повреждены дом и несколько автомобилей.

Данные об ущербе еще уточняются. Фото: правительство Ростовской области.

В настоящее время на место прибыли пожарные и врачи скорой помощи. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Позже в пресс-службе губернатора Ростовской области прокомментировали происшествие. Власти уточнили, что на переулке Лермонтовском, возле кафе, взорвалась ракета.

Предположительно, в городе упала ракета. Фото: правительство Ростовской области.

— Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, — сообщили в пресс-службе.

Данные об ущербе уточняются.

Напомним, о происшествии жители Таганрога сообщили около 16 часов. По словам очевидцев, звук взрыва был настолько громкий, что сработали сигнализации машин, а в некоторых домах вылетели стекла окон.