Фото: телеграмм Василия Голубева.

В пятницу, 28 июля, в Ростовской области произошло ЧП. О громких звуках и столбе дыма сообщили пользователи социальных сетей. На место прибыли все экстренные службы региона. Известно, что все произошло в переулке Лермонтовский, 22.

На месте работают спасатели. Фото: Telegram Василия Голубева.

Ситуацию прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- У кафе «Чехов сад» взорвалась предположительно ракета, - сообщил Василий Юрьевич. - Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Погибших нет.

На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью - с легкими травмами от осколков. Жертв нет.

се произошло в переулке Лермонтовский, 22. Фото: Telegram Василия Голубева.

По словам главы региона, информация об ущербе уточняется. На месте работают спасатели.

- Прошу доверять только проверенным источникам, - добавил Василий Юрьевич.

На место прибыли все экстренные службы региона. Фото: Telegram Василия Голубева.

Как сообщили в региональном СК, на место происшествия уже выехали следователи и криминалисты решионального следственного управления СК России.

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