Громкий звук напугал жителей Таганрога вечером 28 июля

Таганрожцы рассказали о случившемся в социальных сетях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге громкий звук напугал жителей Таганрога. Он раздался около 16 часов 28 июля, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Люди пишут, что грохот было слышно в нескольких районах города. Он был настолько сильный, что сработали сигнализации автомобилей. В некоторых домах, утверждают местные жители, вылетели стекла в окнах.

— На Глушко вылетели окна в доме, — написал один из таганрожцев.

— Мы тоже слышали. Дети перепугались. Что происходит? — пишет местная жительница.

Официальной информации о ситуации пока не поступало.