Громкий звук напугал жителей Таганрога вечером 28 июля

Таганрожцы рассказали о случившемся в социальных сетях.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Таганроге громкий звук напугал жителей Таганрога. Он раздался около 16 часов 28 июля, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Люди пишут, что грохот было слышно в нескольких районах города. Он был настолько сильный, что сработали сигнализации автомобилей. В некоторых домах, утверждают местные жители, вылетели стекла в окнах.
— На Глушко вылетели окна в доме, — написал один из таганрожцев.
— Мы тоже слышали. Дети перепугались. Что происходит? — пишет местная жительница.
Официальной информации о ситуации пока не поступало.