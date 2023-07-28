На месте взрыва в Таганроге будет введен режим ЧС, об этом сообщил мэр города

На месте взрыва Таганроге введен режим ЧС

На месте взрыва в Таганроге Ростовской области 28 июля 2023 будет введен режим ЧС. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

- В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации, - озвучил он. - Сейчас на месте случившегося работают все экстренные службы. В администрации города провел оперативный штаб. Понимаю вашу тревогу и волнение из-за сегодняшнего происшествия в центре города.

По словам градоначальника, первое, что необходимо сделать — оказать всю необходимую помощь и медицинскую, и психологическую пострадавшим. Также организовать работу по обследованию разрушений.

По данным губернатора Ростовской области, всего в медучреждения Таганрога доставлено 12 человек, но госпитализированы девять.

- Одна из госпитализированных - с черепно-мозговой травмой, проведена операция, - добавил губернатор Василий Голубев. - Кроме того, известно, что детей среди пострадавших нет. Сейчас на месте дежурят автомобили скорой помощи.

Напомним, ЧП произошло в переулке Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад».

- Взорвалась, предположительно, ракета, - озвучил глава региона. - Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома. И призвал доверять только проверенным источникам информации.

Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.

Сообщается, что на месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.