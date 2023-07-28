Вот что увидели на месте ЧП специалисты. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева
Причину взрыва в Таганроге 28 июля 2023 года назвал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Напомним, ЧП произошло днем в пятницу.
Глава региона Василий Голубев назвал причину взрыва, от которого пострадал дом в центре Таганрога.
- У кафе «Чехов сад» взорвалась предположительно ракета, - пишет в своем официально блоге губернатор.
По словам главы региона, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.
- Разрушена стена музея, кровля, гаражи, хозпростойки, - продолжает губернатор. - Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.
По последней информации, в больницы доставлены девять человек. Их состояние медработники оценивают как средней и легкой степени тяжести.
На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц спецтехники.
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