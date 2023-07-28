Вот что увидели на месте ЧП специалисты. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

Причину взрыва в Таганроге 28 июля 2023 года назвал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Напомним, ЧП произошло днем в пятницу.

Дом взорвался из-за ракеты — причину взрыва в Таганроге сегодня назвал губернатор

Глава региона Василий Голубев назвал причину взрыва, от которого пострадал дом в центре Таганрога.

- У кафе «Чехов сад» взорвалась предположительно ракета, - пишет в своем официально блоге губернатор.

Разрушения при взрыве дома в Таганроге 28 июля 2023

По словам главы региона, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

- Разрушена стена музея, кровля, гаражи, хозпростойки, - продолжает губернатор. - Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.

Кто пострадал при взрыве дома в Таганроге 28 июля 2023

По последней информации, в больницы доставлены девять человек. Их состояние медработники оценивают как средней и легкой степени тяжести.

На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц спецтехники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Есть пострадавшие: Что известно о взрыве в центре Таганрога

В центре Таганрога прогремел взрыв, есть пострадавшие (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Взорвалась предположительно ракета»: губернатор Ростовской области прокомментировал взрыв в Таганроге

При взрыве в Таганроге пострадали 15 человек (подробнее)