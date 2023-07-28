Фото: Сергей Плишенко, пресс-служба губернатора Ростовской области.

В пресс-службе губернатора Ростовской области опубликовали фото с места взрыва в центре Таганрога. Вечером 28 июля на переулке Лермонтовском, над городом сбили ракету.

Эпицентр взрыва пришелся на территорию одного из корпусов Таганрогского художественного музея. На кадрах видно, что у здания разрушены стена и кровля.

Повреждено несколько строений. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.

Кроме того, взрывной волной снесло часть близлежащих гаражей и хозяйственных построек. Серьезные повреждения получило здание кафе, которое находится поблизости.

На месте работают спасатели. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.

Сейчас часть территории завалена стройматериалами поврежденных строений. Кроме того, на одном из участков видно углубление, которое очевидцы назвали «воронкой».

На одном из участков образовалось углубление. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.

На месте работают спасатели и правоохранительные органы. Пострадавших при взрыве уже увезли в больницу. Напомним, травмы легкой и средней степени тяжести получили 15 человек — девяти из них потребовалась госпитализация.

В многоквартирном доме, расположенном рядом, выбило стекла. Фото: Сергей Плишенко.

В Министерстве обороны официально прокомментировали ситуацию. По данным ведомства, киевским режимом была совершена террористическая атака. Зенитную ракету обнаружили и перехватили в воздухе. Над Таганрогом упали ее обломки.

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