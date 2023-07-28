В Минобороны России сообщили, что над Таганрогом была сбита украинская ракета

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубев

Взрыв, который произошел 28 июля в Таганроге, прокомментировали в Министерстве обороны России. Сообщается, что украинская ракета была перехвачена в воздухе и сбита, после этого ее обломки упали в городскую черту.

- Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, - информирует пресс-служба Минобороны России.

По данным военных, оказались повреждены несколько зданий, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Там сейчас разрушена стена и кровля, также повреждения получили близлежащие гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного жилого дома.

Известно, что ранения получили 15 человек, 9 пострадавших сейчас находятся в состоянии средней и легкой тяжести.

На месте взрыва работают 60 спасателей, задействовано 17 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28 июля после взрыва в центре Таганрога перекрыли ряд улиц, проезд осложнен

Сейчас в Таганроге нельзя проехать в районе кафе «Чехов сад» (подробности)