Число пострадавших после взрыва в центре Таганрога увеличилось до 15 человек

Сейчас с пострадавшими работают медики
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Количество пострадавших после взрыва в центре Таганрога увеличилось до 15 человек. Об этом говорится в телеграм-канале губернатора Василия Голубева.
- На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью - с легкими травмами от осколков. Жертв нет, - сообщил глава региона.
Василий Голубев попросил жителей Дона не сеять панику и доверять только проверенным источникам информации.
Напомним, до этого губернатор сообщал о четырех раненых, получивших легкие ранения от разбившихся стекол.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать медики и спасатели. По предварительным данным, в переулке Лермонтовском, около кафе «Чехов сад», взорвалась ракета.
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