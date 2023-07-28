В Таганроге после взрыва в центре города пострадали несколько человек

ЧП произошло в переулке Лермонтовском. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

Сегодня, 28 июля, в Таганроге прогремел взрыв. Сейчас на месте происшествия находятся машины скорой помощи и пожарные. Стало известно о пострадавших, ситуацию в Telegram уже прокомментировал губернатор Василий Голубев.

- Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется, - сообщил губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, ЧП произошло в центре города, в переулке Лермонтовском, около кафе «Чехов сад». Предположительно, взорвалась ракета.

Напомним, ранее первую информацию о происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы. По словам людей, раздался громкий хлопок, и после этого в ближайших от места происшествия домах от звуковой волны вылетели окна.

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