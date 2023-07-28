28 июля после взрыва в центре Таганрога перекрыли ряд улиц, проезд осложнен

Дорожная ситуация осложнилась в районе места происшествия. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Сегодня, 28 июля, после взрыва в Таганроге перекрыли проезд по ряду улиц. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

Знаками перекрытия движения сейчас отмечены участки в переулке Антона Глушко и на Александровской улице. Речь идет о месте в районе кафе «Чехов сад».

Также дорожная ситуация осложнилась и на смежных дорогах. Машины стоят на Итальянском, от Греческой до Александровской, на Антона Глушко, Чехова, Октябрьской, а переулках Мечниковском и Спартаковском.

Напомним, днем 28 июля в районе кафе «Чехов сад» и переулка Лермонтовского прозвучал взрыв. По предварительным данным, могла упасть ракета. Эту информацию ранее опубликовал губернатор Василий Голубев.

По данным властей, к этому моменту известно о 15 пострадавших, с ними работают медики. Все обратившиеся за помощью имеют легкие травмы от осколков. Жертв нет.

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