Губернатор РО Василий Голубев: «Эпицентр взрыва пришелся на территорию музея»

На место прибыли все экстренные службы региона. Фото: Telegram Василия Голубева.
В пятницу, 28 июля, раздался взрыв в Таганроге. Ситуацию с ЧП прокомментировал глава донского региона Василий Голубев.
На месте взрыва работают 17 единиц техники и 60 спасателей. Фото: Telegram Василия Голубева.
- Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, - озвучил Василий Юрьевич. - Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.
Известно, что на месте взрыва работают 17 единиц техники и 60 спасателей.
Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Фото: Telegram Василия Голубева.
Кроме того, сообщается, что в медучреждения доставлены 9 человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести. Всего же за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики.
Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Фото: Telegram Василия Голубева.
- Все обратившиеся за медпомощью - с легкими травмами от осколков, - добавил глава региона. - Жертв нет.
И попросил доверять только проверенным источникам.
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