Прошли сквозь тьму и волны: в Ростовской области во время стихии спасли троих рыбаков

Спасатели отвезли азовчан с острова на «на большую землю». Фото: областная служба спасения на водах

В Ростовской области трое рыбаков ночью оказались заложниками стихии, которая опрокинула их катер, словно игрушечный кораблик, и отрезала путь домой. Мужчинам угрожала настоящая опасность, но, к счастью, им удалось вызвать помощь.

Специалисты областной службы спасения на водах, несмотря на риск, прошли все погодные капризы и забрали пострадавших с острова «на большую землю».

ПРИЕХАЛИ РЫБАЧИТЬ, НО ПОПАЛИ В ШТОРМ

Все началось с того, что трое жителей Азовского района договорились отправиться на рыбалку. Сказано - сделано: с удобством расположились на острове Джулька в устье Дона и весело провели время, однако к вечеру погода начала портиться.

Вскоре поднялся ветер, появились сильные волны. Встревоженные отдыхающие решили вернуться домой, но не тут-то было - их небольшое судно опрокинулось. Плыть в такой ситуации самостоятельно было очень опасно, но и оставаться явно не стоило. Спас мобильный телефон, который оказался в кармане и работал. Рыбаки набрали «112» и сообщили о ситуации.

После этого к ним в кромешной темноте отправились спасатели. Сначала они никак не могли разглядеть потерявшихся азовчан, но вскоре один из них догадался включить фонарь.

- Было очень темно. Мы искали их около получаса. Потом нам подали сигнал фонариком, и нам удалось их обнаружить, - вспоминает начальник Азовского-Центрального подразделения Владимир Амелин.

Спасенные отказались от медицинской помощи.

ВСЕ МОГЛО ЗАКОНЧИТЬСЯ ИНАЧЕ

Спасатели отметили, что случай, на самом деле, был довольно серьезным.

Дело в том, что плыть по волнам в темноте - занятие не просто экстремальное, а крайне опасное для жизни. Бывало, что некоторые рыбаки гибли и без волн, просто перевернувшись далеко от берега.

На острове также поджидали опасности: ветер мог поднять уровень воды и затопить небольшой участок земли или повалить деревья, задев кого-нибудь из людей.

Произошедшее рыбаки запомнили, и теперь, планируя отдых у водоема, не будут забывать о безопасности.

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