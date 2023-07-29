Что произошло после матча «Ростов» - «Зенит»: главное об игре 2-го тура РПЛ

Матч оказался ярким и непредсказуемым. Фото: Денис Демков

Сегодня, 29 июля, в Ростовской области футболисты ФК «Ростов» сразились с «Зенитом». Матч оказался ярким и непредсказуемым, а для донской команды и вовсе, можно сказать, удачным.

Встреча в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 1:1 (0:1) - ростовчане сравняли счет буквально на последних минутах игры и после этого продвинулись в турнирной таблице.

КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА

Первая половина игры стартовала бодро, но после этого команды долгое время не могли друг другу забить. Только на 43-й минуте у гостей отличился Матео Кассьерра.

Кроме этого, в первой части встречи было несколько угловых, а также произошла одна замена в составе команды из Санкт-Петербурга: Дмитрию Чистякову потребовалась медицинская помощь, и вместо него на поле вышел Страхиня Эракович.

Во втором тайме противостояние продолжилось. На 50-й минуте Густаво Мантуан («Зенит») и Хорен Байрамян («Ростов») получили по желтой карточке.

После этого последовали замены:

- на 58-й минуте в составе ростовчан с поля ушли Хорен Байрамян, Даниил Уткин и Кирилл Щетинин вместо них в игру вступили Мохаммад Мохеби, Роман Акбашев и Алексей Миронов. Таким образом, у «Ростова» сегодня были дебюты.

- на 60-й минуте в составе гостей Густаво Мантуана сменили на Марио Фернандеса.

На 63-й минуте Мохаммад Мохеби едва не забил гол. На 68-й минуте желтую карточку получил Роман Акбашев, на 87-й - Денис Терентьев.

В конце матча снова провели ряд замен. В добавочное время ход игры переломил Николай Комличенко, забив пенальти.

ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР

Главный тренер донской команды Валерий Карпин уже прокомментировал итоги на послематчевой пресс-конференции.

- Сыграли хорошо, но точно не максимум. Много чего не хватало: и решения, и технический брак, ошибались в простых передачах. С чем это связано, будем разбираться. Большинство игроков уже 7-8 раз играли против «Зенита». Не думаю, что это связано с «перенастроем», - отметил Валерий Карпин.

Также наставник ростовчан добавил, что Мохаммад Мохеби пока находится «не в оптимальной форме».

- Потренировался два дня и отправился в Иран для получения рабочей визы, присоединился только на днях. С командой провел всего несколько тренировок, - сообщил Валерий Карпин.

ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ

Несмотря на равный счет и замечания главного тренера, болельщики сейчас ликуют, и это неудивительно - их любимый клуб сегодня дал бой именитому сопернику, ни в чем не уступив.

Итог матча любители футбола теперь активно обсуждают в социальных сетях, и в частности в группе VK ФК «Ростов».

- Абсолютно равная игр. Пропустили обиднейший гол. Спасибо, парни. Иранец сыграл лучше всех сегодня, - написал один из участников интернет-обсуждения.

- Молодцы, боевая ничья. Мохеби очень порадовал, такой работоспособности я давно не видел. Уверен, что он заиграет у нас, - радостно добавил еще один болельщик.

Были комментарии и от болельщиков других команд.

- Красавцы, парни. Хорошо играли, хотели победить, глаза горели. Отобрали и положили себе одно очко в копилку. Поздравляю с ничьей, которая для Ростова как победа, - отметил футбольный фанат.

ИТОГ ВСТРЕЧИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Теперь ФК «Ростов» с четырьмя очками занимает вторую строку турнирной таблицы. По итогам двух прошедших игр ростовчане имеют один выигрыш и одну ничью.

Следующий матч донская команда проведет на выезде. На 5 августа в рамках 3-го тура РПЛ запланировали встречу с «Крыльями Советов», а 8 августа состоится кубковый матч с «Уралом».

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