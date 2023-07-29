ФИФА сняла запрет с ФК «Ростов» на регистрацию новичков перед матчем с «Зенитом»

Запрет сняла Международная федерация футбола (ФИФА) Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Футбольному клубу «Ростов» снова разрешили регистрировать игроков. Допуск к матчам получат спортсмены, прибывшие в период летнего трансферного окна. Об этом сообщает КП Спорт.

Запрет сняла Международная федерация футбола (ФИФА).

Наставник ростовчан Валерий Карпин с этого момента может рассчитывать на Данилу Сухомлинова, Кирилла Столбова, Евгения Чернова и Илью Вахания. Кроме того, в заявке значатся Алексей Ионов и Роман Акбашев.

Напомним, запрет на регистрацию новых футболистов «Ростов» получил в связи с долгом перед шведским «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что вопрос с ограничениями решится до следующего матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Так и произошло, разрешение поступило перед встречей с «Зенитом». Игра пройдет сегодня, 29 июля на стадионе «Ростов Арена».

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