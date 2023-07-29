Вечером 29 июля футболисты ФК «Ростов» сразятся с командой «Зенит»

ФК «Ростов» сейчас пятый в таблице РПЛ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 29 июля, футболисты ФК «Ростов» примут на своем домашнем поле команду «Зенит». Это будет матч 2 тура Российской Премьер-Лиги, начало встречи в 20 часов.

Болельщикам напоминают, что вход на стадион «Ростов Арена» будет открыт уже с 18 часов. Лучше приезжать на игру заранее, чтобы без спешки пройти досмотр.

Важно: пропускать к трибунам будут только при наличии QR-кода, который нужно оформить в личном кабинете на Госуслугах. QR-код генерируют для тех, кто имеет карту болельщика или билет/абонемент. К слову, эти документы также следует взять с собой.

Оформить карту болельщика и получить ответы на вопросы по QR-коду можно будет с 16 часов в МФЦ возле входа, напротив основных касс.

Добавим, судя по таблице РПЛ сезона 2023/2024, ФК «Ростов» сейчас находится на пятой строке. Впереди «Спартак», «Сочи», «Зенит» и «Краснодар».

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