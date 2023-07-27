Болельщики ФК «Ростов» 29 июля смогут бесплатно доехать на общественном транспорте на матч

Бесплатным проезд будет после шести вечера в субботу, 29 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До и после матча 29 июля болельщики ФК «Ростов» смогут добраться на левый берег на общественном транспорте бесплатно. Надо только показать водителю билет на игру в печатном или электронном виде. Об этом сообщили в городской администрации.

В сообщении говорится, что так транспортные компании решили поддержать «желто-синих». Бесплатным проезд будет после шести вечера в субботу, 29 июля.

– С 18:30 до 22:30 для удобства болельщиков будет организована работа дополнительного графика на муниципальном автобусном маршруте № 39 по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж», – сообщили в администрации.

Уехать обратно можно от остановки «Аллея Ростов-Арена» на автобусах № 8, 49, 65а и троллейбусе №7.

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