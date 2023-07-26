"Желто-синие" вырвали победу, несмотря на проблемы с регистрацией новичков. Фото: ФК "Ростов"

Матч «Ростов» - «Рубин» на стадионе «Ростов Арена» первого тура Кубка России был жарким во всех смыслам. Игроки плавились на поле в ростовское пекло и просто не могли выдать стремительную игру. Каждые несколько минут матч прерывался для того, чтобы игроки могли попить воды и оставаться в состоянии продолжать. В это время болельщики на трибунах и перед экранами серьезно переживали: игра не стала легкой прогулкой, а выдалась напряженной. Дончане за малым не подарили соперникам ничью. Рассказываем, как прошла встреча и что произошло после матча «Ростов» - «Рубин».

КАК ИГРАЛИ

С самого начала казанцы после матча с «Локомотивом» постарались задать на ростовском поле высокий темп. Уже на четвертой минуте хозяев поля спасла от гола только перекладина ворот. «Ростов» достаточно инертно играл в атаке и уходил в глухую оборону. После выбирался на пару рискованных моментов, развитие которых пресекал соперник.

На 22-й минуте у «Ростова» чуть не случился гол. Иван Кузнецов мощно прострелил справа, а Комаров принял передачу и пробил в ближний угол, но голкипер гостей сумел спасти ворота.

Судьи щедро раздавали игрокам желтые карточки - было за что. На 32-й минуте мяч попал в ворота Сергея Песьякова, но судьи по видеоповтору определили, что в момент передачи с левого фланга Фамейе, принимавший мяч, находился в офсайде. Гол не засчитали.

Ростовчане поддержали любимый клуб. Фото: ФК "Ростов"

На перерыв команды ушли с нулевой ничьей. Второй тайм начался с замены — на поле вышли Виктор Мелехин и Егор Голенков.

И на 59-й минуте, наконец, счет на табло поменялся. Давид Семенчук вывел мяч со своей половины поля, после чего Роман Тугарев успешно забросил мяч под рывок Ивану Комарову. Иван качественно обработал снаряд, обойдя по пути Алексея Грицаенко, и отправил мяч в левый угол «Рубина».

На 63-й минуте наставник «Ростова» Валерий Карпин был вынужден сделать тройную замену: Данила Глебова, Дениса Терентьева и Хорена Байрамяна заменили Ивана Кузнецова, Кирилла Щетинина и Алексея Миронова.

И дальше, несмотря на попытки казанцев исправить ситуацию, счет на табло остался неизменным. «Рубин» при динамичном начале, можно сказать, все равно увяз в ростовской игре, которой известны подопечные Валерия Карпина. На первой минуте пятиминутки дополнительного времени арбитры решали вопрос о назначении пенальти в ворота «Ростова», но решили продолжить игру. Во время финального свистка счет оставался — 1:0 в пользу хозяев поля.

ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР КАРПИН

Самое обидное для болельщиков дончан перед началом матча - к выходу игроков на поле так и не решился вопрос о регистрации новичков. Валерий Карпин просил РФС и FIFA обратить внимание на проблему. Он рассказал, что его подопечным после перерыва не удалось показать более агрессивный футбол, а схему с тремя центральными защитниками он применил из-за ограниченного выбора игроков.

- Прежде всего нехватка игроков, назовем это так. Два дня назад мы играли с «Факелом», через два дня будем играть с «Зенитом», у которого на подготовку к матчу на сутки больше, - говорит Валерий Карпин. - Кого ставить? Три матча игрались дубли.

Несмотря на трудности, ростовчане одержали победу. Фото: ФК "Ростов"

Несмотря на то, что наставник в своей манере за малым не взрывался от возмущения у кромки поля, на послематчевой конференции он будто со спокойствием выдохнул. А на просьбу журналистов оценить игру новичков, усмехнулся.

- Дебютанты, которые сегодня вышли, не тренировались с командой. Нельзя оценивать игру, если они с нами не тренировались. Что они могут выполнять, если они даже не знают, что надо выполнять? Делали то, что могли. Выиграли тем более при этой обороне, - рассуждает наставник. - Так что позитивно оцениваю. Плохого про них сказать нельзя, наоборот, только поздравить и поаплодировать. Сыграли на стадионе при народе и команде первой лиги.

ЧТО ГОВОРЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ

Болельщики бурно отреагировали на результаты матча. В считанные минуты группа ФК «Ростов» ВКонтакте пополнился сотнями комментариев.

- Отъезд легионеров, проблема с логистикой, запрет на регистрацию игроков, а команда идеально идет напролом. Молодцы, спасибо команде и тренеру! - благодарит болельщик.

- Вполне себе рабочий второй тайм подарил нам один из самых красивых голов «Ростова».Чудо-гол сотворил очень талантливый парень, долго он шел к этому. Молодец, должен вырасти в звездную фигуру. Хорошо выглядели, старательно отрабатывали. Приятно смотреть, - поддерживает другой.

- Статистика ударов только беспокоит. А так, да, с победой! - у некоторых привкус победы сегодня с горчинкой.

- Комаров показал как должен играть настоящий нападающий. Два касания, обработка и удар. Без суеты. Блестящий гол и блестящая комбинация в целом благодаря Тугареву. Желаю в этом году видеть всем болельщикам такое почаще. А Комарову дать еще шанс себя проявить, - загадал для всех любителей футбола из «Ростова» подписчик.

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