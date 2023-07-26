«Ростов» - «Рубин»: когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию первого матча Кубка России

Болельщики "желто-синих" надеются собрать полный стадион. Фото: ФК "Ростов"

В среду, 26 июля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футболисты «Ростова» сыграют в матче первого тура Кубка России сезона 2023/2024. «Желто-синие» встречают на домашнем поле казанский «Рубин».

Смотреть «Ростов» - «Рубин» онлайн-трансляция Кубка России бесплатно прямой эфир

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Рубин» можно бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ», начало эфира в 20:45 по московскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Ростов» - «Рубин»

В последних матчах «Ростов» в большинстве случаев одерживает победу — на товарищеских матчах в межсезонье над клубами «Черноморец», «Динамо Махачкала» и «Факел» и уступил тому же воронежскому «Факелу». В первой игре РПЛ 2023/24 «желто-синие» приняли на своем поле «Факел» и не без труда обыграли — 2:1.

«Рубин» в межсезонье победил команду «Динамо Махачкала», сыграл вничью с «Родиной», со счетом 5:1 обошел «КамАЗ», также ничьей закончились матчи с «Торпедо» и «Локомотивом».

История противостояния «Ростова» и «Рубина» насчитывает 43 матча , начиная с 1966 года. За Ростовом 15 побед, за «Рубином» 16, а ничья была 12 раз.

Перед первым туром Валерию Карпину пришлось исключить из состава сразу шестерых футболистов, набранных в клуб в межсезонье. Шведский «Норрчеппинг» не получил денег за трансфер Альмквиста и пожаловался в ФИФА, за что «Ростову» запретили регистрировать новичков. Так что Мохеби, Ионов, Акбашев и Чернов не смогли выйти на поле. Наставнику «желто-синих» пришлось искать тактические схемы сезона 2022/2023 и изыскать способ победить «Факел» в первом туре РПЛ. И неизвестно, в каком составе придется играть с «Рубином».

У «Рубина» таких проблем со стартовым составом нет, что позволит держать высокий темп игры. Более того, команда за малым не победила в матче с «Локомотивом» и смогла дать отпор на чужом поле Дзюбе, игра с которым в конце сезона, напомним, дорого обошлась «Ростову». В противостоянии с «Локомотивом» у казанцев была на высоте физика, и тренерская тактика показала свою эффективность.

Если «Ростову» не удастся решить вопрос с допуском новичков, то, вероятно, придется выпускать на поле резервистов. Тем более, что в субботу «желто-синим» принимать на «Ростов Арене» действующих чемпионов - «Зенит».

Все же букмекеры с большей вероятностью ставят на победу «Ростова». На стороне дончан домашний стадион.

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