«Ростов» одержал победу в матче с «Рубином» со счетом 1:0

Матч закончился победой «Ростова» вскоре после забитого первого гола. ФОТО: телеграм-канал ФК «Ростов»

ФК «Ростов» одержал победу на своем поле в матче с казанским «Рубином» в матче первого тура Кубка России сезона 2023/2024 со счетом 1:0. Встреча состоялась в среду, 26 июля, на стадионе «Ростов Арена».

В первом тайме первый гол не удалось забить ни одной из команд. После перерыва на 59 минуте Иван Комаров, который играет за "желто-синих", распечатал ворота соперников.

Сначала Семенчук вывел мяч со своей половины поля. Затем Тугарев забросил мяч под рывок Комарову. А потом Иван обработал мяч и попал им в левый угол.

После этого Валерий Карпин сделал три замены. Данил Глебов, Хорен Байрамян и Денис Терентьев заменили Кузнецова, Миронова и Щетинина.

На 71 минуте желто-синие не дали противнику продвинуться вперед. Затем в составе «Рубина» тоже произошла замена, но это не помогло казанцам одержать победу. Матч закончился победой ФК «Ростов».

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