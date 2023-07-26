В матче «Ростов» – «Рубин» забит первый гол

Иван Комаров открыл счет. ФОТО: телеграм-канал ФК «Ростов»

Первый гол в футбольном матче «Ростов» – «Рубин» забили хозяева поля - 1:0.

На 59 минуте противостояния Иван Комаров, который играет за "желто-синих", распечатал ворота соперников.

Сначала Семенчук вывел мяч со своей половины поля. Затем Тугарев забросил мяч под рывок Комарову. А потом Иван обработал мяч и попал им в левый угол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ростов» - «Рубин»: когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию первого матча Кубка России

«Ростов» примет «Рубин» в первом туре нового Кубка России 26 июля (подробнее)