Вопрос с регистрацией новичков ФК «Ростов» должны решить до следующего матча РПЛ

Ближайшие матчи в рамках РПЛ ростовчане проведут 28 июля и 5 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ФК «Ростов» должен решить вопрос с регистрацией новых игроков до следующего матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Главу донского региона цитирует агентство ТАСС.

- Ситуация зависит не совсем от нас - деньги банк не пропускает, при этом банк не наш. Сейчас нашелся выход. Мы свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем финансировать. Историю с трансферами и новичками должны закончить до следующей игры, - сказал Василий Голубев.

Напомним, запрет от ФИФА на регистрацию новых футболистов «Ростов» получил в связи с долгом перед шведским «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста. Нападающий приостановил контракт с донским клубом весной 2022 года.

Добавим, в это межсезонье контракты с ФК «Ростов» заключили Евгений Чернов, Алексей Ионов, Роман Акбашев и Мохаммад Мохеби.

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