Разборки из 90-х: жителя Ростовской области избили и вывезли за город, пытаясь получить деньги

Сейчас четверо подозреваемых уже находятся под стражей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителя Ростовской области похитили прямо с улицы, вывезли за город и сильно избили, пытаясь получить код от банковской карты. Эта история, похожая на разборки из 90-х, произошла недавно, в июле 2023 года. Пострадавший сейчас еще в больнице.
Бандитов, которые силой выбивали деньги, уже поймали, но они пока находятся в статусе подозреваемых.
НАПАЛИ НА УЛИЦЕ И ЗАТОЛКАЛИ В МАШИНУ
Как рассказали в полиции, нападение произошло в Каменске-Шахтинском. Жертвой оказался местный житель 39 лет. К нему подошли несколько мужчин и потребовали смартфон.
Хулиганы угрожали пневматическим пистолетом, но это не испугало владельца гаджета, и он отказался выполнять требование. Тогда неизвестные пустили в ход кулаки. После этого несговорчивого каменчанина затолкали в машину и вывезли в глушь, где продолжили издевательства.
- У пострадавшего требовали пин-код от банковской карты, собирались снять с нее все деньги. Потом банда сбежала в неизвестном направлении, а избитый гражданин попал в больницу, - рассказали в пресс-службе МВД.
Именно тогда и начали искать новоявленных бандитов из 90-х. Подозреваемых быстро вычислили.
ЗАДЕРЖАЛИ В НОЧНОМ КЛУБЕ
За предполагаемыми похитителями некоторое время следили. В итоге облаву провели в самый неожиданный момент, в одном из клубов Каменска-Шахтинского.
Позже были проведены обыски и найдены вещественные доказательства. Сейчас возбуждено уголовное дело.
- Следователем в отношении задержанных возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе МВД.
Сейчас сотрудники органов внутренних дел продолжают следствие, чтобы выяснить всех, кто был причастен к нападению на пострадавшего каменчанина.
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