Разборки из 90-х: жителя Ростовской области избили и вывезли за город, пытаясь получить деньги

Сейчас четверо подозреваемых уже находятся под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Ростовской области похитили прямо с улицы, вывезли за город и сильно избили, пытаясь получить код от банковской карты. Эта история, похожая на разборки из 90-х, произошла недавно, в июле 2023 года. Пострадавший сейчас еще в больнице.

Бандитов, которые силой выбивали деньги, уже поймали, но они пока находятся в статусе подозреваемых.

НАПАЛИ НА УЛИЦЕ И ЗАТОЛКАЛИ В МАШИНУ

Как рассказали в полиции, нападение произошло в Каменске-Шахтинском. Жертвой оказался местный житель 39 лет. К нему подошли несколько мужчин и потребовали смартфон.

Хулиганы угрожали пневматическим пистолетом, но это не испугало владельца гаджета, и он отказался выполнять требование. Тогда неизвестные пустили в ход кулаки. После этого несговорчивого каменчанина затолкали в машину и вывезли в глушь, где продолжили издевательства.

- У пострадавшего требовали пин-код от банковской карты, собирались снять с нее все деньги. Потом банда сбежала в неизвестном направлении, а избитый гражданин попал в больницу, - рассказали в пресс-службе МВД.

Именно тогда и начали искать новоявленных бандитов из 90-х. Подозреваемых быстро вычислили.

ЗАДЕРЖАЛИ В НОЧНОМ КЛУБЕ

За предполагаемыми похитителями некоторое время следили. В итоге облаву провели в самый неожиданный момент, в одном из клубов Каменска-Шахтинского.

Позже были проведены обыски и найдены вещественные доказательства. Сейчас возбуждено уголовное дело.

- Следователем в отношении задержанных возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе МВД.

Сейчас сотрудники органов внутренних дел продолжают следствие, чтобы выяснить всех, кто был причастен к нападению на пострадавшего каменчанина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стрельба» в центре Таганрога: 39-летнего мужчину задержали полицейские

В Таганроге неизвестный мужчина целился в прохожих в центре города (подробности)