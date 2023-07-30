«Стрельба» в центре Таганрога: 39-летнего мужчину задержали полицейские

Нарушителя спокойствия задержали быстро и профессионально Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Таганрога буйный мужчина напугал местных жителей. Пьяный дебош начался на улице на глазах прохожих, а потом перерос в противостояние с правоохранителями.

СЛЫШАЛИ СТРЕЛЬБУ

Первая информация о происшествии сначала появилась в социальных сетях. Очевидцы засняли происшествие на мобильные телефоны. Они сообщили, что на улице Александровской неизвестный якобы устроил стрельбу, а потом заперся в ближайшей торговой точке.

Судя по опубликованной съемке, разбирались в ситуации правоохранители с оружием и в бронежилетах, по всей видимости, сотрудники Росгвардии. Они аккуратно подошли к зданию и сразу же направились к двери магазина.

Нарушителя спокойствия задержали быстро и профессионально. Никто не пострадал.

ВМЕСТО ПУЛЬ БУТЫЛКИ

Позже выяснилось, что мужчина не отстреливался, а бросал бутылки. Детали уже прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МВД по Ростовской области.

- Полицейские установили, что 39-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, закрылся в магазине и бросал бутылки с жидкостью в прохожих. Он был задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства, - рассказали в ведомстве.

Сейчас по факту дебоша проводится проверка. Сотрудники полиции узнают, что заставило жителя приморского города устроить скандальную ситуацию. После этого будет решаться вопрос о наказании для хулигана.

Добавим, задержание произошло недалеко от места, где сейчас действует режим ЧС. В пятницу, 28 июля, над Таганрогом сбили украинскую ракету, и ее обломки упали в черте города. К этому моменту известно о 22 пострадавших, повреждены некоторые постройки.

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