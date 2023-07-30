Очевидцы сообщили о мужчине, который открыл стрельбу на улице в Таганроге

Сообщается, что мужчину задержали
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
30 июля на Александровской в Таганроге неизвестный открыл стрельбу, а потом заперся в ближайшем магазине. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
Предварительно, кна данный момент мужчину уже задержали. Люди утверждают, что никто не пострадал.
Судя по опубликованному видео, на месте происшествия работали сотрудники Росгвардии и МВД.
Официальных комментариев по ситуации пока не поступало. Журналисты уже направили запрос в пресс-службу МВД региона, сейчас сотрудники ведомства уточняют информацию.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону правоохранители предотвратили массовую драку.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал – у нас еще много интересного!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Количество пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге возросло до 22
Сейчас на месте происшествия продолжают работать специалисты, идет разбор завалов (подробности)