Очевидцы сообщили о мужчине, который открыл стрельбу на улице в Таганроге

Сообщается, что мужчину задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 июля на Александровской в Таганроге неизвестный открыл стрельбу, а потом заперся в ближайшем магазине. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Предварительно, кна данный момент мужчину уже задержали. Люди утверждают, что никто не пострадал.

Судя по опубликованному видео, на месте происшествия работали сотрудники Росгвардии и МВД.

Официальных комментариев по ситуации пока не поступало. Журналисты уже направили запрос в пресс-службу МВД региона, сейчас сотрудники ведомства уточняют информацию.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону правоохранители предотвратили массовую драку.

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Сейчас на месте происшествия продолжают работать специалисты, идет разбор завалов (подробности)