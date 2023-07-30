Массовую драку предотвратили на Чкаловском в Ростове-на-Дону

Очевидцы утверждают, что несколько мужчин поругались в сети и «забили стрелку» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ситуацию с якобы неудавшейся массовой разборкой на Чкаловском в Ростове-на-Дону прокомментировали в пресс-службе МВД России по Ростовской области.

- Поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из парков города. На место выехали наряды патрульно-постовой службы. По прибытии нарушений выявлено не было. Сейчас проводится проверка, будут установлены все обстоятельства случившегося, - рассказали в полиции.

Добавим, об инциденте вечером 29 июля в VK сообщили очевидцы.

По словам людей, несколько мужчин, предварительно, поругались в сети и «забили стрелку». После этого на встречу пришли не только участники интернет-ссоры, но и их друзья.

- Кто-то увидел, что намечается жесть, и вызвал силовиков. Приехали машины и утихомирили буйных ростовчан, - сообщили жители донской столицы.

Напомним, похожий случай в Ростове произошел в июне 2023 года, в апреле прохожие видели драку с участием мужчин, женщин и детей.

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