Жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках стрельбы на улице

Звуки автоматной очереди слышали в центре города Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 29 июля, жителей Ростова-на-Дону встревожили звуки стрельбы, похожей на автоматную очередь. Об этом люди сразу же сообщили в социальных сетях.

По словам ростовчан, подозрительные звуки продолжались около 10 минут.

Предварительно, в воинской части на улице Красноармейской проходила присяга. Стреляли холостыми во время показательных выступлений.

Напомним, ранее один из мужчин устроил стрельбу из охолощенного автомата на проспекте Космонавтов. Нарушитель пытался напугать человека, с которым у него был конфликт.

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