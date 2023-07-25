В Ростове на проспекте Космонавтов мужчина открыл стрельбу из автомата

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове, на проспекте Космонавтов, мужчина устроил стрельбу из автомата с холостыми патронами. Теперь по факту случившегося проводится проверка, сообщили в донском управлении МВД России.

- Идет проверка, специалисты установят обстоятельства произошедшего. После этого примут решение в рамках закона, - прокомментировали в полиции.

Предварительно, инцидент произошел на прошедших выходных. Известно, что словесный конфликт между двумя мужчинами перешел в драку, а потом один из участников ссоры сделал несколько выстрелов вверх из охолощенного автомата.

Во время этого происшествия никто не пострадал.

Напомним, на прошлой неделе в Ростове произошел похожий случай, но уже со смертельным исходом. Мужчина выстрелил из травматического оружия в женщину, а потом в себя.

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