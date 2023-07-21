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НовостиОбщество21 июля 2023 12:50

Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу в ЖК «Красный Аксай» и ранил женщину

Правоохранители уже проводят проверку по факту случившегося
Ангелина СКИБА
Правоохранители сообщили, что мужчина использовал травматическое оружие

Правоохранители сообщили, что мужчина использовал травматическое оружие

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 июля в Пролетарском районе Ростова-на-Дону местный житель открыл стрельбу в барбершопе и ранил женщину. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД.

- В отдел полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Подвойского. Предварительно, произошел словесный конфликт. Мужчина, используя травматическое оружие, выстрелил в женщину и в себя. После этого они были госпитализированы. Сейчас проводится проверка, - прокомментировали в полиции.

Добавим, журналисты «КП - Ростов-на-Дону» выяснили, что все произошло в первой половине дня, около 11 часов. После того, как мужчина вошел в салон красоты, началась ссора. Тогда и прозвучали выстрелы. Люди помогли передали раненых медикам скорой помощи.

По словам источника, женщина была в тяжелом состоянии, и, несмотря на усилия врачей, скончалась. У подозреваемого также серьезное ранение, но его жизни ничего не угрожает.

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Детали происшествия рассказали очевидцы (подробности)