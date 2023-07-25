Ночью в Ростове выгорел частный двухэтажный дом

Возгорание тушили около трех часов Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на 25 июля в Ростове-на-Дону выгорел частный двухэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

- На вызов прибыли по адресу Вавилова, 99. Всего огнем было охвачено 70 кв. метров. Звонок в дежурную часть поступил в 23:56, все потушили в 2:59. Пострадавших нет, - рассказали в экстренном ведомстве.

Известно, что от МЧС на месте происшествия работали 14 человек, было задействовано 6 единиц техники. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», частный дом полыхал в районе заправки.

Напомним, накануне, 22 июля, в Ростове на Социалистической потушили дом ученого Ивановского. Кроме того, в тот же день на Шаумяна рухнула часть фасада жилого дома, в итоге была повреждена газовая труба.

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