В центре Ростова произошел пожар в доме ученого Ивановского

Из-за плотной застройки на тушение пожара направили ситы и средства по повышенному рангу. Фото: Дмитрий Кутепов

В Кировском районе Ростова на улице Социалистической, 87 в одной из квартир произошел пожар, сообщили в донском МЧС.

По данным ведомства, в 11.04 в старинном доме загорелись домашние вещи. А в 11.47 пожар уже был ликвидирован на площади 20 кв. метров.

К тушению было привлечено 12 единиц техники и 35 человек. Столь много сил и средств было привлечено по повышенному рангу, так как в районе плотная застройка.

Дом на Социалистической, 87 примечателен тем, что в нем жил Дмитрий Иосифович Ивановский, основоположник вирусологии. Сейчас здание находится в аварийном состоянии, все оно покрыто трещинами.

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