Пожар на складе макулатуры в Аксае полностью ликвидировали

Пожар на складе тушили с вечера 21 июля. Фото: МЧС России по Ростовской области.

В городе Аксае на улице Пороховая Балка полностью потушили пожар на складе макулатуры, который бушевал весь вчерашний вечер и ночь.

— 9.45 полная ликвидация, — сообщили в МЧС России по Ростовской области.

Напомним, что пожар на складе вспыхнул вечером 21 июля. Огонь быстро охватил 2500 кв метров, из-за чего пожару в итоге присвоили третий ранг. В 23.30 открытое горение ликвидировали, а утром склад проливали водой.

В борьбе с огнем было задействовано 22 единицы техники и 70 человек. Чтобы справиться с огнем, привлекли вертолет МИ-8, который совершил 13 сбросов воды.

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