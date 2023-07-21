В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе в Аксае

Борьба с огнем продолжается. ФОТО: МЧС по РО

В Аксайском районе на складе с макулатурой пожарным удалось ликвидировать открытое горение в 23:30. Об это сообщили в МЧС.

Но огонь еще полностью не потушен.

Напомним, информация о возгорании в складском помещении поступила в 17:15. Известно, что загорелась макулатура. Пожару присвоили второй ранг, но позже его изменили на третий. Площадь пожара увеличилась с 2000 квадратных метров до 2 500. На месте работают 70 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС – 56 спасателей и 16 единиц техники.

В 19:36 пожар удалось локализовать на площади 2500 квадратных метров. Для тушения огня пожарные сбросили 40 тонн воды вертолетом.

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