Пожару присвоен третий ранг сложности. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Под Ростовом, в Аксае, полыхает склад макулатуры. Вечером в пятницу, 21 июля, горожане увидели огромный черный столб дыма, который поднимался с улицы Пороховая Балка. На место выехали несколько пожарных расчетов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

Из-за чего начался пожар на складе макулатуры в Аксае

Вечером очевидцы увидели высокий столб черного дыма. Он поднимался с базы по переработке вторсырья на улице Пороховая Балка. Когда пожарные приехали на место и смогли оценить ситуацию, выяснилось, что в горят связки бумаги на территории площадью в две тысячи квадратных метров. К 17.00 пожару был присвоен второй ранг сложности.

- К тушению привлечено 53 человека и 15 единиц спецтехники, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Сохраняется угроза распространения пожара. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

К 17.31 ситуация осложнилась, ранг пожара повысился до третьего. Его тушили уже 65 человек, использовалось 22 единицы спецтехники.

Видео пожара на складе макулатуры в Аксае

Кадры с места пожара опубликовала пресс-служба донского МЧС. Видно, что огромная территория объята пламенем. Над людьми в два человеческих роста возвышаются обугленные горы макулатуры, которые дымят, а местами в них еще занимается пламя.

Вся территория покрыта густым черным дымом, освещенной на земле заревом пожара.

Что происходит на месте пожара на складе макулатуры в Аксае

Ситуация на месте пожара серьезная. Борьба с огнем идет за каждый сантиметр, и пока неконтролируемая стихия сдаваться не собирается.

18.07 — площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров.

18.30 — на подмогу прибыл вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС, который принимает участие в тушении пожара.

18.54 — МЧС: «Сохраняется угроза распространения пожара».

Как объяснили пожарные, тушение происходит на трех боевых участках. В общей сложности на борьбу с огнем вышли 70 человек, привлечены 24 единицы техники.

Причины пожара на складе макулатуры в Аксае

Причину возгорания на складе вторсырья под Ростовом пока не выяснили. После тушения пожара этим вопросом займутся надзорные ведомства. Добавим, что в связи с ЧП прокуратура проверит, как на складе соблюдались правила пожарной безопасности, и даст оценку действиям уполномоченных органов.

— При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, — прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

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