К тушению пожара на складе в Аксае привлекли вертолет

В тушении задействован вертолет МИ-8. ФОТО: МЧС по РО

В Аксае тушить пожар в складском помещении на Пороховой Балке, 2 А стали с воздуха.

– В тушении задействован вертолет МИ-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, – сообщили в ведомстве.

Напомним, информация о возгорании в складском помещении поступила в 17:15. Известно, что загорелась макулатура. Пожару присвоили второй ранг, но позже его изменили на третий. На месте работают 65 спасателей и 22 единицы техники.

Также известно, что площадь пожара увеличилась с 2000 квадратных метров до 2 500.

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