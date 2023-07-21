К тушению пожара на складе в Аксае привлекли вертолет

В тушении задействован вертолет МИ-8. ФОТО: МЧС по РО
В Аксае тушить пожар в складском помещении на Пороховой Балке, 2 А стали с воздуха.
– В тушении задействован вертолет МИ-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, – сообщили в ведомстве.
Напомним, информация о возгорании в складском помещении поступила в 17:15. Известно, что загорелась макулатура. Пожару присвоили второй ранг, но позже его изменили на третий. На месте работают 65 спасателей и 22 единицы техники.
Также известно, что площадь пожара увеличилась с 2000 квадратных метров до 2 500.
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