Вертолет сбросил 40 тонн воды для тушения пожара в Аксайском районе

Было произведено 13 сбросов общим объёмом порядка 40 тонн воды. ФОТО: МЧС по РО

В Аксайском районе продолжают тушить пожар на складе с макулатурой. Для тушения огня пожарные сбросили 40 тонн воды вертолетом. Об этом сообщили в МЧС России по Ростовской области.

– Бортом МИ-8 Южного АСЦ МЧС России с водосливным устройством произведено 13 сбросов общим объёмом порядка 40 тонн воды, – сообщили спасатели.

В 19:36 пожар удалось локализовать на площади 2500 квадратных метров.

Напомним, информация о возгорании в складском помещении поступила в 17:15. Известно, что загорелась макулатура. Пожару присвоили второй ранг, но позже его изменили на третий. Площадь пожара увеличилась с 2000 квадратных метров до 2 500. На месте работают 70 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС – 56 спасателей и 16 единиц техники.

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