Спасатели локализовали крупный пожар на складе макулатуры в Аксае

К тушению привлекли 70 спасателей. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Крупный пожар на складе макулатуры в Аксае локализован. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС по Ростовской области.

— В 19.36 возгорание локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, склад макулатуры вспыхнул вечером 21 июля. Пожару присвоили третий ранг сложности. На месте работают 70 человек, 24 единицы техники. К тушению привлекли вертолет МИ-8, который сбросил на территорию 39 тонн воды.

Причина пожара пока неизвестна. В областной прокуратуре сообщили, что проверят соблюдение правил пожарной безопасности на складе.

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