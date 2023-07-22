В Аксае пожарные проливают конструкции на сгоревшем складе макулатуры

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Фото: МЧС России по Ростовской области.

В городе Аксае Ростовской области продолжают ликвидировать последствия крупного пожара на складе макулатуры, расположенном в улице Пороховая Балка. Сейчас они занимаются проливкой, сообщили в МЧС России по Ростовской области.

— Пожарные еще работают на месте. Осуществляют проливку, — отметили в донском МЧС.

Напомним, что в пятницу вечером в Аксае местные жители увидели густые клубы дыма. Как оказалось, это загорелся склад с макулатурой. В 19.36 возгорание было локализовано на площади 2,5 тысячи кв. метров. А в 23.30 — ликвидировано открытое горение. В тушении было задействовано 24 единицы техники и 70 человек. Также к борьбе с огнем привлекли вертолет МИ-8 МЧС России, который произвел 13 сбросов воды общим объемом 39 тонн.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

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