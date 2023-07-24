Глава СК потребовал провести проверку по факту обрушения на Шаумяна в Ростове

Следователи проверят, какие меры принимаются по защите прав собственников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал отчет после обрушения фасада в центре Ростова-на-Дону. Об этом стало известно сегодня, 24 июля.

- Специалисты должны организовать процессуальную проверку по озвученным в СМИ фактам. После этого следует доложить об установленных обстоятельствах и мерах по защите жилищных прав граждан, - говорится на сайте федерального Следкома.

По данным ведомства, 22 июля на Шаумяна рухнула часть фасада жилого дома. Также была повреждена газовая труба. Никто не пострадал.

Напомним, Шаумяна, 96 - объект культурного наследия 1907 года постройки. Это доходный дом Рувинского. Ранее его признали аварийным, но жильцов по какой-то причине расселить не успели. Известно, что в 2022 году власти уже поднимали вопрос о выкупе помещений и выплате компенсаций. Всего в здании 25 квартир.

Добавим, 22 июля также в центре Ростова, уже на улице Социалистической, полыхал пожар в доме ученого Ивановского.

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