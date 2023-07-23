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НовостиОбщество23 июля 2023 9:19

В центре Ростова частично обрушилась часть фасада доходного дома Рувинского

Он признан аварийным, но жильцов из него еще не расселили
Дмитрий Кутепов
Аварийный дом пока не расселен.

Аварийный дом пока не расселен.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 22 июля, в центре Ростова на улице Шаумяна, 96 обрушилась часть фасадной кладки трехэтажного жилого здания, известного как доходный дом Рувинского. Об этом сообщили в донском МЧС.

В частности, обвалилась часть кладки угла фасада дома на уровне второго и третьего этажей.

Во время обрушения никто не пострадал и не погиб. При этом кирпичи завалили часть двора дома.

Отметим, что дом на Шаумяна, 96 был построен в 1907 году, в нем находится 25 квартир. Сейчас он считается объектом культурного наследия. Еще в 2022 году в мэрии города ставился вопрос о его расселении, жильцам планировали выделить компенсацию.

Напомним, что в тот же день недалеко, на улице Социалистической, 87 произошел пожар в доме ученого Ивановского. Там в одной из квартир загорелись домашние вещи.

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