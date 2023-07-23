В центре Ростова частично обрушилась часть фасада доходного дома Рувинского

Аварийный дом пока не расселен. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 22 июля, в центре Ростова на улице Шаумяна, 96 обрушилась часть фасадной кладки трехэтажного жилого здания, известного как доходный дом Рувинского. Об этом сообщили в донском МЧС.

В частности, обвалилась часть кладки угла фасада дома на уровне второго и третьего этажей.

Во время обрушения никто не пострадал и не погиб. При этом кирпичи завалили часть двора дома.

Отметим, что дом на Шаумяна, 96 был построен в 1907 году, в нем находится 25 квартир. Сейчас он считается объектом культурного наследия. Еще в 2022 году в мэрии города ставился вопрос о его расселении, жильцам планировали выделить компенсацию.

Напомним, что в тот же день недалеко, на улице Социалистической, 87 произошел пожар в доме ученого Ивановского. Там в одной из квартир загорелись домашние вещи.

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