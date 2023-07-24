В Ростовской области начали проверку после травмирования ребенка на ж/д станции

Следователи уже осмотрели место происшествия Фото: Никита ПОЛЬКО

В Ростовской области начали проверку после того, как 11-летний мальчик пострадал от удара током на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорта СК России.

- Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства случившегося, - говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, несчастный случай произошел 23 июля 2023 года на железнодорожной станции Несветай в Новошахтинске. Предварительно, местный школьник «забрался на вагон зерновоза, получил удар током и упал на сцеп между вагонами».

Взрослых на помощь позвали друзья мальчика, они же позвонили в скорую помощь. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков.

Ранее об этом же случае сообщили в УТ МВД по СКФО. В транспортной полиции напомнили: железная дорога - зона повышенной опасности. На территории ж/д объектов категорически нельзя подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции. Провода на ж/д площадках имеют напряжение в 27 тысяч вольт, это смертельный разряд.

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