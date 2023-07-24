В Новочеркасске водитель «ВАЗа» сбил на «зебре» 17-летнюю девушку

Мужчину, который был за рулем, ждет административное наказание. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Новочеркасске под колесами легковушки пострадала 17-летняя девушка. Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел вчера вечером на улице Трамвайной. Предварительно, 24-летний водитель «ВАЗа» сбил несовершеннолетнюю, когда она переходила дорогу по «зебре» на зеленый свет.

- Девушка получила травмы различной степени тяжести. Сейчас обстоятельства выясняют сотрудники полиции. Водителя ждет административное наказание, - рассказали в УГИБДД.

Известно, что в отношении мужчины уже вынесли определение о возбуждении дела по статье «Нарушение правил дорожного движения» (ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ). Также был составлен протокол за «Несоблюдение требований об обязательном страховании» ( ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). Если вину подозреваемого докажут, он может получить штраф или потерять права на срок от года до полутора лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11-летнего мальчика ударило током током на железной дороге в Ростовской области

Сейчас ребенку оказывают медицинскую помощь (подробности)