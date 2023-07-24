11-летнего мальчика ударило током током на железной дороге в Ростовской области

Несчастный случай произошел на станции Несветай Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 11-летний мальчик попал в больницу после удара током на железной дороге. Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

По данным ведомства, несчастный случай произошел на станции Несветай. Сам же пострадавший из Новошахтинска.

- Предварительно, ребенок нарушил правила безопасности. Он забрался на вагон грузового поезда и получил электроудар от контактной сети. Детали и обстоятельства еще выясняются, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.

Жителям Дона напоминают: железная дорога - зона повышенной опасности.

Категорически нельзя подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции. Провода на ж/д площадках имеют напряжение в 27 тысяч вольт, это смертельный разряд. Отмечается, что электродуга между проводом и человеком может возникнуть еще при подъеме на вагон.

Также нельзя забывать и о другой опасности - движущемся поезде. Около рельсов лучше всегда снимать наушники и капюшон, нельзя отвлекаться на гаджеты. Остановить состав непросто, за секунду он проезжает 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км.

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