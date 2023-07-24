Жители Ростова сообщили о гибели мужчины, который упал с катамарана

Известно, что на место происшествия вызывали скорую помощь и спасателей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под Ростовом-на-Дону, в Соленом озере, утонул молодой мужчина. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Предварительно, трагедия произошла вечером 23 июля. По словам людей, «не умеющий плавать парень» якобы упал с катамарана в месте, где глубина составляет около 15 метров.

Сообщается, что тело утонувшего все еще не нашли, новые поиски планировали начать утром 24 июля. Известно, что на место происшествия вызывали скорую помощь и спасателей.

Официального комментария по поводу случившегося пока не поступило. В пресс-службе МЧС сейчас уточняют информацию.

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