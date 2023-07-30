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НовостиПроисшествия30 июля 2023 9:37

Количество пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге возросло до 22

Сейчас на месте происшествия продолжают работать специалисты, идет разбор завалов
Ангелина СКИБА
Продолжается прием заявлений от пострадавших на выплату материальной помощи

Продолжается прием заявлений от пострадавших на выплату материальной помощи

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге до 22 человек увеличилось число пострадавших от взрыва ракеты. Об этом 30 июля сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

- На утро 30 июля, 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок (он обратился к медикам 29 июля, падение с велосипеда и ушиб). В больнице остаются 9 человек с травмами. Состояние пациентов средней степени тяжести, - проинформировал Андрей Фатеев.

Напомним, ранее сообщалось о 16 пострадавших.

Сейчас на месте происшествия ведется разбор завалов. Задействовано 8 единиц техники. Продолжается обследование домов.

Напомним, 28 июля над Таганрогом сбили украинский снаряд. Его части упали на жилой сектор и повредили несколько построек. В том числе оказались разрушены стена и кровля художественного музея, пострадали гаражи и хозяйственные постройки. В настоящее время в районе места происшествия действует режим ЧС.

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