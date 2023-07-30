Количество пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге возросло до 22

Продолжается прием заявлений от пострадавших на выплату материальной помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге до 22 человек увеличилось число пострадавших от взрыва ракеты. Об этом 30 июля сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

- На утро 30 июля, 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок (он обратился к медикам 29 июля, падение с велосипеда и ушиб). В больнице остаются 9 человек с травмами. Состояние пациентов средней степени тяжести, - проинформировал Андрей Фатеев.

Напомним, ранее сообщалось о 16 пострадавших.

Сейчас на месте происшествия ведется разбор завалов. Задействовано 8 единиц техники. Продолжается обследование домов.

Напомним, 28 июля над Таганрогом сбили украинский снаряд. Его части упали на жилой сектор и повредили несколько построек. В том числе оказались разрушены стена и кровля художественного музея, пострадали гаражи и хозяйственные постройки. В настоящее время в районе места происшествия действует режим ЧС.

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