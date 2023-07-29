Пострадавшим при взрыве в Таганроге ответят на вопросы о материальной помощи

В пятницу сбили украинскую ракету, части снаряда упали в центр города. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

Пострадавшие при взрыве жители Таганрога могут прояснить вопросы относительно материальной помощи. Информация об этом появилась в телеграм-канале главы администрации города Андрея Фатеева.

После посещения комиссией по обследованию дома, можно обратиться:

- по оказанию единовременной материальной помощи - в управление социальной защиты населения: 8(8634) 477-218 (Таганрог, Мечниковский, 2);

- по оказанию материальной помощи при утрате имущества первой необходимости - в МКУ «Управление защиты от ЧС»: 8(8634) 375-088 (Таганрог, Морозова, 8).

Также работает горячая линия для пострадавших: 8 (8634) 43-12-09.

Напомним, в пятницу над Таганрогом сбили украинскую ракету. Части снаряда упали в районе художественного музея и кафе «Чехов сад». После этого оказались повреждены несколько построек, в ближайшей жилой 3-этажке выбило стекла. Сейчас на месте происшествия действует режим ЧС.

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Обращаться в городскую администрацию можно по любым вопросам (подробности)